Ознаки для визначення регіону зі значним поширенням COVID-19

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» залежно від епідемічної ситуації в регіоні або районі чи місті обласного значення може бути встановлений рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Новими правилами визначається можливість одночасного встановлення по всій території країни “зеленого” або “жовтого” рівня карантинних обмежень, “помаранчевий” та “червоний” буде визначатись в межах регіону.

"Зелений" рівень встановлено як базовий для всієї країни.

Уся територія країни одночасно повернеться до “жовтої” зони, у разі наявності протягом трьох днів підряд однієї з таких ознак на всій території України:

кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів — більше ніж 75;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) — більше як 4 відсотки;

кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення — менше ніж 300;

наявності підстав для встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки на території принаймні одного регіону.

"Жовтий рівень" буде встановлений рішенням державної ТЕБ та НС за ініціативи міністра охорони здоров’я. При нормалізації ознак “зеленої” зони і їхньої фіксації протягом 7 днів підряд, так само рішенням державної ТЕБ та НС вся країна перейде до “зеленого” рівня.

У разі погіршення показників в певному регіоні та встановленні “червоного” рівня епідемічної небезпеки вся інша територія країни перебуватиме на “жовтому” рівні.

При визначенні “жовтої” зони на території країни слід обов'язково дотримуватись маскового режиму, фізичної дистанції у 1,5 м, а також забороняється:

проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. м. площі будівлі або території,

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,

заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів,

дошкільні навчальні заклади та 1-4 класи шкіл працюють у звичайному форматі, проте інші заклади освіти можуть працювати лише у разі наявності 80% вакцинованого хоча б одною дозою персоналу. В іншому випадку заклад освіти працює у дистанційному форматі.

обмеження по часу роботи закладів відсутні.

"Помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень та визначається сигнальним про наближення регіону до "червоної" зони. Він визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з таких показників:

завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більше ніж на 65%,

кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом 7 днів на 100 тис. населення менше ніж 300,

кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за 7 днів на 100 тис. населення понад 60,

коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген понад 20%,

зростання кількості госпіталізацій за 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%.

На "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.

При запровадженні “червоного” рівня епідемічної небезпеки зберігаються всі попередні обмеження, а також забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос,

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо,

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл,

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

В “червоній” зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.

“Червоний” рівень встановлюється на території регіону в разі наявності протягом трьох днів підряд двох та більше таких ознак: