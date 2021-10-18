Червоні зони: МОЗ вимагає наростити темпи вакцинації

Нарощування темпів вакцинації в регіонах допоможе підготувати медичну систему до потенційного зростання захворюваності та захистити якомога більше українців від коронавірусної інфекції. На цьому під час робочої поїздки до Запорізької області наголосила заступник Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич.

В останній тиждень спостерігається суттєве збільшення нових підтверджених випадків на COVID-19 у багатьох регіонах України, що свідчить про наближення до нового піку захворюваності. Запорізька область - одна з п’яти в Україні, яка через ускладнення епідемічної ситуації потрапила до “червоної зони”, що є прямим наслідком низьких темпів щеплення в регіоні.

“На сьогодні в Запорізькій області щоденно медики роблять біля 5-7 тисяч щеплень, тоді як відповідно до спроможності регіону їх кількість має бути не менше 11 тисяч на добу. Разом із тим кількість центрів вакцинації є дуже малою для цього регіону. Тому наступного тижня в області має бути відкрито ще кілька додаткових центрів масової вакцинації. Окрім того, відповідно до наданих рекомендацій має бути покращено роботу вже існуючих центрів і пунктів щеплень”, - резюмувала Марія Карчевич.

Заступник Міністра перевірила готовність лікарень Запоріжжя до нових викликів пандемії та стан ремонтних робіт об'єктів у рамках програми Президента України “Велике будівництво”. Зокрема, було відвідано обласну інфекційну клінічну лікарню та обласну клінічну лікарню, міські лікарні № 7 та № 9 міста Запоріжжя, міську клінічну лікарню екстреної та швидкої медичної допомоги.

За словами Марії Карчевич, в області усі лікарні, які приймають хворих на коронавірус, у середньому заповнені на 75%. Однак ситуація не є критичною, лікарні мають усе необхідне для прийому хворих та забезпечені киснем.