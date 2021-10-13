Чи необхідні антибіотики при лікуванні COVID-19

Лише за добу 11 жовтня в Україні зафіксовано 11,9 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість захворівших за весь час пандемії перевищила 2,5 млн.

При цьому перед багатьма, хто вже хворів раніше, незалежно від тяжкості перебігу хвороби, поставало питання: чи необхідні антибіотики для лікування COVID-19? Зважаючи на актуальність теми, МОЗ надає роз’яснення.

Коронавірусна хвороба COVID-19 має вірусне походження, власне про це говорить сама назва захворювання. Тому лікувати його антибіотиками недоцільно, адже антибіотики НЕ діють на віруси, лише на бактерії.

“Профілактичний” прийом антибіотиків теж абсолютно виключений з тієї ж самої причини: антибіотики не лікують коронавірус.

Натомість неконтрольований прийом антибіотиків може наносити значну шкоду здоров’ю, починаючи від побічних реакцій у конкретного пацієнта і закінчуючи збільшенням кількості антибіотикорезистентних бактерій (стійких до антибіотиків внаслідок змін або мутацій в їхніх ДНК). Якщо лікарі стикаються з антибіотикорезистентними бактеріями, для хворого це означає, що лікування може бути більш тривалим, менш ефективним, і, як наслідок, дороговартіснішим.

Тому рішення про застосування антибіотиків може ухвалити виключно лікар, в залежності від тяжкості перебігу хвороби, ступеня ураженості внутрішніх органів і, головне, наявності показань для їхнього застосування.

Проте і лікар не робить таких призначень на власний розсуд. Лікування відбувається згідно зі Стандартом надання медичної допомоги «Коронавірусна інфекція», який постійно актуалізується з урахуванням оновлених рекомендацій ВООЗ, СDC, ЕCDC. Відповідним Наказом МОЗ визначений протокол "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Згідно з протоколом лікування дорослих пацієнтів, можуть визначатися наступні ступені тяжкості хвороби:

легкий ступінь тяжкості (відсутність утруднень дихання)

Підтверджений COVID-19: середній ступінь тяжкості

Підтверджений COVID-19: тяжкий перебіг захворювання

Підтверджений COVID-19: критичний перебіг захворювання

Лікування при легкому ступені, коли пацієнт лікується амбулаторно, передбачає повноцінне харчування, достатню кількість рідини, симптоматичне лікування із застосуванням жарознижуючих засобів (парацетамол, ібупрофен тощо) при лихоманці та болю. І жодних антибіотиків.

При середньому ступені тяжкості антибактеріальні засоби також протипоказані, вони можуть призначатися виключно за наявності лабораторно підтвердженої супутньої бактеріальної інфекції або при обґрунтованій підозрі на неї.

При тяжкому та критичному стані використання антибіотиків розглядається також за умови приєднання бактеріальної флори.

Тож звертаємо увагу: призначати антибіотики при коронавірусній хворобі COVID-19 може виключно лікар за наявності супутньої бактеріальної інфекції. Вірусна інфекція не лікується антибіотиками. Прийом антибактеріальних препаратів без призначення фахівця може нанести значну шкоду вашому здоров’ю.