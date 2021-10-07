За добу нових п’ятнадцять тисяч хворих на ковід

За інформацією Міністерства охорони здоров'я за добу, 6 жовтня, в Україні зафіксували 15 125 випадків захворювання на Covid-19 і 314 смертей від нього, госпіталізували з коронавірусною хворобою чи підозрою на неї 3 541 особу, одужали 4 380 осіб.

Найбільше випадків захворювання зареєстрували в цю середу у Харківській (1168), Львівській (1130), Одеській (1059), Дніпропетровській (1042) та Донецькій (985) областях.

Серед понад 15 тисяч нових хворих 1 421 дитина і 341 медпрацівник.

За добу протестовано: методом ПЛР – 53 031 особа, методом ІФА – 9 964 особи, експрес-тестами – 50 082 особи.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 497 643 осіб, із них 2 277 762 особи одужали, 57 840 осіб померли.