Чем полезен веб-портал “Хемотеки” для пациентов с онкопатологией

Сайт компании “Хемотека” не очередной интернет-магазин с препаратами. Это веб-портал Центра персонализированной фармации, специализирующейся на изготовлении рецептурных препаратов для лечения онкопатологий. Но какой толк от этого веб-ресурса, кроме возможности заказать лекарство онлайн?

О пользе сайта рассказали представители Центра. Оказывается, chemoteka.com.ua - самый информативный интернет-ресурс в Украине, где размещена информация о злокачественных опухолях. О других преимуществах - далее.

Заказать лекарство

Аптечные препараты содержат унифицированную формулу лекарства от рака, которая не всегда в точности подходит онкобольному. Остается часть неиспользованного раствора или слишком большая доза активных веществ вредит и так ослабленному организму.

В “Хемотеке” изготавливают лекарства по рецепту врача с учетом разных показателей. Кроме типа и места дислокации опухоли, ее стадии, лаборанты берут в расчет рост и вес пациента, чтобы сделать оптимальную дозировку активного вещества.

Узнать стоимость курса

Производство медикаментов по индивидуальной схеме позволяет сэкономить до 30% на стоимости лекарств. Прежде чем заказать хемопрепарат на сайте, каждый пользователь может рассчитать его стоимость на онлайн-калькуляторе по ссылке Схемы химиотерапии. Оценка стоимости лечения онкологических заболеваний, заполнив свободные поля своими данными, о которых говорилось в предыдущем разделе.

Поиск онкоцентров поблизости

На сайте размещен актуальный перечень учреждений, куда человек с онкопатологией и его близкие могут обратиться за помощью. Здесь есть список хемоцентров с адресами, где принимают заказы на изготовление препаратов и выдают заказанные онлайн лекарства.

Не так давно на портале разместили актуальный список больниц и онкоотделений, в которых принимают ведущие онкологи страны.

Контакты и адреса приемных кабинетов врачей тоже есть в Сети.

Информационная поддержка

Людям, которые столкнулись со страшным диагнозом и их близким не хватает информационной поддержки. Сейчас информацию о болезнях черпают в Сети. К сожалению, проблема рака освещается под определенным углом, ведь большинство статей - это открытая или нативная реклама аптечных препаратов.

В то же время блог “Хемотеки” наполняется актуальными проверенными материалами, где описаны проблемы появления опухолей, способы терапии, профилактики рака. Описано, как оказать моральную поддержку больному родственнику. Есть словарь сложных медицинских терминов с понятной для обывателя трактовкой.

Источниками информации являются комментарии врачей практиков, зарубежные новостные ресурсы и научные статьи.

Из блога можно почерпнуть много полезного о способах профилактики, особенностях лечения разных стадий, группах риска и канцерогенных продуктах, узнать о симптомах разных типов рака, чтобы вовремя распознать недуг, если он настигнет кого-то из близких.