Инновационные изменения произошедшие в стоматологии за последние годы или как изменилось качество лечения зубов

За последнее время появляется много новых технологий. Они используется практически во всех областях, и стоматология – не исключение.

Что нового?

Среди тех, что может предложить своим клиентам стоматология на Позняках Люми-Дент, стоит выделить перечисленные ниже.

Инновационная цифровая лаборатория

Она позволяет создавать самые лучшие зубные протезы, отвечающие современным требованиям. Здесь же производятся хирургические шаблоны и каппы.

Имплантация эмали зубов

Есть несколько вариантов проведения процедуры. Наши стоматологи помогут вам в выборе лучшего варианта, а затем смогут имплантировать зубную эмаль, задействуя современные технологии, методы и оборудование.

Наличие цифрового сканера для стоматологии модели 3shape trios

С его помощью зубное протезирование становится более простой и быстрой задачей. Этот сканер помогает получать оттиски высокого качества в 3D формате максимально быстро и легко.

Шаблоны для зубной имплантации

Такие хирургические шаблоны применяются в данной процедуре и дают большие плюсы, играющие значимую роль. Существует несколько методик проведения имплантации, обладающих своими особенностями и преимуществами, а стоматологическая клиника окажет помощь в выборе.

Плазмолифтинг для лечения больных десен

Процедура позволяет избавить пациента от проблемы, омолодить и активизировать обмен веществ в тканях его десен. Для этого у него берется кровь из вены, а затем центрифугируют. Получается инъекция, которую потом используют в процедуре плазмолифтинга.

Инновационная анестезия

Пациенту не будет больно, в процессе не задействуют шприц. Анестезия осуществляется при помощи специального оборудования, которое не сдавливает нервы, вводя анестетик. Поэтому все проходит полностью безболезненно для человека.

Лечение на микроскопическом уровне

Стоматологические процедуры все чаще проводятся при помощи микроскопов. В нашей клинике используются приборы, произведенные в Соединенных Штатах и отвечающие всем современным стандартам.

Наращивание кости с помощью крови клиента

Для процедуры пациент сдает венозную кровь, после чего из нее забираются определенные компоненты. Это позволит максимально быстро и просто нарастить костную ткань без какого-либо вреда для здоровья.

Лазерные процедуры

Лазерные устройства еще на начале распространения, но даже сейчас регулярно задействуются в проведении стоматологических процедур.

3D томография

Такая томография области челюсти и лица проводится с помощью определенных компьютерных технологий в режиме 3D. Это позволяет более точно поставить диагнозы и спланировать последующие процедуры для лечения.

Создание компьютерного макета будущего результата

Каждый клиент желает узнать, что станет с его улыбкой после завершения всех процедур. Это легко устроить с помощью некоторых современных программ.

Проведение процедуры во сне

Пациент будет находиться в медикаментозном сне, поэтому процедура пройдет без болевых ощущений для него. После проведения лечения он не вспомнит процесс детально.

Озоновая стерилизация

Эта технология, появившаяся не так давно, уже сыграла значимую роль. Озон идеально стерилизует поверхности ротовой полости, полностью уничтожает инфекции, не принося ущерб здоровью человека.

Видео-очки в процессе лечения

Пока стоматологи будут выполнять свою работу, пациент сможет насладиться просмотром любого фильма, надев особые видео-очки.

Плюсы использования новейших методик и оборудования

Новые технологии в стоматологии вносят в лечение зубов следующие преимущества:

процедуры осуществляются безболезненно;

время приемов и количество визитов сокращаются;

работа производится более точно и безопасно для пациента.

Узнать более подробно и ознакомиться с ценами стоматологии можно на официальном сайте компании пройдя по ссылке lumident.kiev.ua/price или позвонив по контактным телефонам. Сотрудники центра будут рады ответить на все интересующие вас вопросы.