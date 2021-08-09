В Україні 300 нових коронавірусних хворих COVID-19 за добу, 8 серпня

За даними Центру громадського здоров’я за добу 08 серпня в Україні зафіксовано 300 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 20, медпрацівників – 2).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 6 538 718 щеплень.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 400, летальних випадків – 5, одужала 281 особа.