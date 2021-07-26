За останню добу 213 хворих на коронавірус

За добу 25 липня 2021 року в Україні зафіксовано 213 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 11, медпрацівників – 0), інформує МОЗ.

Також за минулу добу: госпіталізовано – 256 осіб; летальних випадків – 2; одужало – 170 осіб;

За добу протестовано: методом ПЛР – 7 562 особи, методом ІФА – 1 905 осіб, експрес-тестами – 6 328 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 248 663 особи; одужало – 2 184 365 осіб; летальних випадків – 52 849; проведено ПЛР-тестувань – 11 278 944.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (71), Одеській (33), Житомирській (17), Вінницькій (14) та Харківській (12) областях.