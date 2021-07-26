Pfizer (США) приступила до випробування лікування ковідних хворих пігулками
Препарат можна буде вживати на ранніх стадіях інфекції.
Фармацевтична компанія Pfizer (США) розпочала випробування на людях пігулок, які необхідно вживати за перших ознак коронавірусу.
Про це йдеться у пресрелізі компанії.
Так, у разі успішного випробування препарат можна буде вживати на ранніх стадіях інфекції, щоб запобігти ускладненням хвороби.
Головний науковий співробітник Pfizer Мікаель Долстен наголосив, що боротьба з пандемією COVID-19 вимагає не лише профілактики за допомогою вакцини, але й лікування тих, хто вірусом уже заразився.
«З огляду на спосіб мутації коронавірусу і тривалий глобальний вплив COVID-19, ймовірно, що доступ до терапевтичних засобів буде важливим як зараз, так і після пандемії», — сказав Долстен.