Pfizer (США) приступила до випробування лікування ковідних хворих пігулками

Фармацевтична компанія Pfizer (США) розпочала випробування на людях пігулок, які необхідно вживати за перших ознак коронавірусу.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Так, у разі успішного випробування препарат можна буде вживати на ранніх стадіях інфекції, щоб запобігти ускладненням хвороби.

Головний науковий співробітник Pfizer Мікаель Долстен наголосив, що боротьба з пандемією COVID-19 вимагає не лише профілактики за допомогою вакцини, але й лікування тих, хто вірусом уже заразився.

«З огляду на спосіб мутації коронавірусу і тривалий глобальний вплив COVID-19, ймовірно, що доступ до терапевтичних засобів буде важливим як зараз, так і після пандемії», — сказав Долстен.