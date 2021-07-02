Признаки гастрита: как понять, что у тебя гастрит

Гастрит – это поражение слизистой оболочки желудка воспалительного характера, вызванное различными причинами. Заболевание стоит на первом месте среди всех патологий желудочно-кишечного тракта. Чаще всего манифестация (первое появление симптомов) гастрита происходит в дошкольном и младшем школьном возрасте, но среди взрослых процент заболеваемости не уменьшается. Периода «предвестников» у гастрита нет, и ранняя диагностика возможна только при профилактическом прохождении фиброэзофагогастродуоденоскопии (ФЭГДС), на что не всегда соглашаются даже пациенты в острой стадии, не то что здоровые. Поэтому выявить начальные изменения слизистой оболочки практически невозможно.

Причины возникновения гастрита

Есть несколько классификаций гастрита в зависимости от причин и наличия факторов риска. Самая распространенная и простая из них – Хьюстнонская:

Тип А – аутоиммунный. Развивается при срыве иммунологического распознавания «свое-чужое», когда клетки иммунной системы начинают вырабатывать антитела против структур слизистой оболочки желудка. Эта патология обычно затрагивает почти весь желудок и часто связана с В12-дефицитной анемией.

Тип В – бактериальный. 90% всех случаев гастрита вызваны бактерией Helicobacter pylori. Для своего существования она локально изменяют среду с кислой на щелочную, чем хронически раздражает участок слизистой оболочки, вызывает повышенную выработку слизи и структурную перестройку стенки желудка.

Тип С – химический. Агрессивные для желудка факторы – желчь, нестероидные противовоспалительные препараты (аспирин, кеторолак), химические вещества (уксусная кислота, щелочи, принятые целенаправленно или по ошибке), заброс кишечного содержимого в желудок при недостаточности кардиального сфинктера желудка.

Тип А+В – смешанный. Постоянное присутствие микроорганизма активирует иммунную систему и вынуждает ее повреждать не только бактерию, но и внутренний слой стенки желудка.

Признаки гастрита у взрослых

Клинически симптомы гастрита можно разделить на прямые и косвенные.

Прямые возникают из-за поражения слизистой оболочки: тянущая боль в верхней части живота, тяжесть, давление и распирание, отрыжка. На высоте боли возникает многократная рвота, не приносящая облегчения. Нередко боли сопровождает изжога.

Косвенные признаки гастрита проявляются общей реакцией организма на воспаление и рефлекторным нарушением работы кишечника: возможны вздутие живота и расстройство стула, общая слабость и быстрая утомляемость.

При хроническом течении признаки обострения гастрита можно описать триадой «боль+тошнота+рвота».

Общие программы лечения

Для назначения лечения нужно правильно установить причину гастрита. Гастроэнтеролог назначает спектр исследований (ФЭГДС с прицельной биопсией желудка, анализ крови на аутоантитела), после чего индивидуально разрабатывает тактику терапии.

При химическом гастрите достаточно исключить агрессивные факторы. Аутоиммунная патология требует комплексного лечения с применением гормональных препаратов. При бактериальном гастрите применяются 3- или 4-компонентные схемы, включающие 1-3 антибиотика, блокаторы протонного насоса (омепразол) и препараты-пленки для защиты слизистой оболочки (де-нол).

Выявление причины гастрита – залог успешного избавления от этой проблемы, и этим должен заниматься только врач. Самолечение или откладывание посещения специалиста приведет к ухудшению ситуации и возможному образованию язвы желудка. Не стоит отказываться от ФЭГДС, если Вам предлагают пройти эту процедуру: эндоскопист может обнаружить минимальные изменения, скорректировав которые на ранней стадии, не придется страдать от болезненных проявлений гастрита в будущем.