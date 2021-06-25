Біля тисячі нових хворих на коронавірус за останню добу

За даними Центру громадського здоров’я за добу 24 червня в Україні зафіксовано 876 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 36, медпрацівників – 32).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 325 345 щеплень. Щеплення проводилось 656 мобільними бригадами з імунізації, 1 200 пунктами щеплення та 24 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 489, летальних випадків – 53, одужало (особи) – 2 405

Здійснено тестувань за добу – 45 720, методом ПЛР — 19 481, методом ІФА — 9 160, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 17 079.

За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 232 790, одужало (особи) – 2 160 137,

летальних випадків – 52 234.

Проведено ПЛР-тестувань – 10 759 153.