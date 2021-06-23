Кількість хворих на COVID-19 знову починає зростати

За добу 22 червня 2021 року в Україні зафіксовано 835 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 33, медпрацівників – 25), інформує МОЗ.

Також за минулу добу:

[◾] госпіталізовано – 419 осіб;

[◾] летальних випадків – 70;

[◾] одужало – 2 292 особи;

За добу протестовано:

[◾] методом ПЛР – 26 280 осіб,

[◾] методом ІФА – 8 135 осіб,

[◾] експрес-тестами – 13 782 особи.

За весь час пандемії в Україні:

[◾] захворіло – 2 230 977 осіб;

[◾] одужало – 2 155 261 особа;

[◾] летальних випадків – 52 123;

[◾] проведено ПЛР-тестувань – 10 717 176.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (241), Львівській (52), Донецькій (51), Черкаській (41) та Рівненській (38) областях.