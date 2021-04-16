17 479 нових хворих на COVID-19

17 479 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 709 дітей та 378 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 4 348 осіб; летальних випадків – 438; одужало – 12 054 особи; здійснено тестувань за добу – 109 584 (зокрема методом ПЛР – 47 421, методом ІФА – 19 030, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 43 133).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 921 244 особи; одужало – 1 465 820 осіб; летальних випадків – 39 096; проведено ПЛР-тестувань – 8 869 518.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 609), Харківській (1 377), Львівській (1 365), Дніпропетровській (1332) та Одеській (1315) областях.

13 520 людей щеплено проти COVID-19 за добу 15 квітня 2021 року в Україні.

432 817 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 432 815 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу закордоном).