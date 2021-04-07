Нових 15 тисяч хворих на добу в Україні

15 415 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 07 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 636 дітей та 437 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 5 587 осіб; летальних випадків – 481; одужало – 11 472 особи; здійснено тестувань за добу – 140 224 (зокрема методом ПЛР – 59 049, методом ІФА – 23 778, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 397).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 784 579 осіб; одужало – 1 373 851 особа; летальних випадків – 35 498; проведено ПЛР-тестувань – 8 456 635.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 417), Одеській (1 236), Київській (1 092), Львівській (1 085) та Харківській (1 017) областях.

15 585 людей щеплено проти COVID-19 за добу 06 квітня 2021 року в Україні.

320 265 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 320 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.