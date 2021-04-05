Більше десяти тисяч хворих на 5 квітня

10 179 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 05 квітня 2021 року. Зокрема, захворіла 431 дитина та 152 медпрацівники.

Також за минулу добу госпіталізовано – 3 275 осіб; летальних випадків – 254; одужало – 4 946 осіб; здійснено тестувань за добу – 34 666 (зокрема методом ПЛР – 21 963, методом ІФА – 4 574, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 129).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 755 888 осіб; одужало – 1 352 139 осіб; летальних випадків – 34 587; проведено ПЛР-тестувань – 8 356 074.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 155), Львівській (1 121), Дніпропетровській (1 003), Одеській (660), Київській (619) областях.