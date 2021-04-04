КІлькість хворих за останню добу дещо зменшилось

13 738 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 04 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 504 дитини та 216 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 5 545 осіб; летальних випадків – 258; одужало – 4 657 осіб; здійснено тестувань за добу – 75 538 (зокрема методом ПЛР – 36 311, методом ІФА – 9 030, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 30 197).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 745 709 осіб; одужало – 1 347 193 особи; летальних випадків – 34 333; проведено ПЛР-тестувань – 8 334 111.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 388), Дніпропетровській (1 143), Одеській (1 075), Хмельницькій (1 060) та Львівській (865) областях.

3 919 людей щеплено проти COVID-19 за добу 03 квітня 2021 року в Україні.

290 566 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 290 564 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.