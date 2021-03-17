Зростаюча смертність від COVID-19 заставляє задуматись

11 833 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 609 дітей та 388 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 4 887 осіб; летальних випадків – 289; одужало – 5 467 осіб; здійснено тестувань за добу – 121 144 (зокрема методом ПЛР – 50 966, методом ІФА – 22 035, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 143).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 489 023 особи; одужало – 1 237 676 осіб; летальних випадків – 28 986; проведено ПЛР-тестувань – 7 467 108.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.