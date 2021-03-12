Другий день поспіль в Україні залишається високою смертність від COVID-19

12 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 649 дітей та 450 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 3 843 особи; летальних випадків – 230; одужало – 4 630 осіб; здійснено тестувань за добу – 100 718 (зокрема методом ПЛР – 46 396, методом ІФА – 18 342, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 980).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 438 468 осіб; одужало - 1 214 876 осіб; летальних випадків – 27 915; проведено ПЛР-тестувань – 7 282 107.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1310), Вінницькій (940), м. Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях.