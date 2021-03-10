За останню добу більше шести тисяч хворих на COVID-19

6 377 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 309 дітей та 263 медпрацівники.

Також за минулу добу госпіталізовано – 1 904 особи; летальних випадків – 219; одужало – 5 687 осіб; здійснено тестувань за добу – 64 126(зокрема методом ПЛР – 33 904, методом ІФА – 15 116, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 15 106).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 416 438 осіб; одужало – 1 204 916 осіб; летальних випадків – 27 423; проведено ПЛР-тестувань – 7 188 346.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (644), Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) та Львівській (523) областях.

