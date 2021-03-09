За останню добу на COVID-19 захворіло більше трьох тисяч українців

3 261 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 09 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 160 дітей та 54 медпрацівники.

Також за минулу добу госпіталізовано – 1 837 осіб; летальних випадків – 76; одужало – 975 осіб; здійснено тестувань за добу – 18 207 (зокрема методом ПЛР – 13 101, методом ІФА – 1 674, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 3 432).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 410 061 особа; одужало – 1 199 229 осіб; летальних випадків – 27 204; проведено ПЛР-тестувань – 7 154 442.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409), Львівській (351) областях та в м.Київ (201).