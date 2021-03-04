Житомирщина - антилідер по захворюванню на COVID-19

10 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 04 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 611 дітей та 388 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 3 271 особа; летальних випадків – 194; одужало – 4 837 осіб; здійснено тестувань за добу – 83 086 (зокрема методом ПЛР – 38 068, методом ІФА – 16 265, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 753).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 374 762 особи; одужало – 1 186 873 особи; летальних випадків – 26 591; проведено ПЛР-тестувань – 7 021 993.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (868), Житомирській (888), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях.