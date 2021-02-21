Майже чотири з половиною тисяч нових хворих на коронавірус за останню добу

4 489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 323 дитини та 133 медпрацівники.

Також за минулу добу госпіталізовано – 2 445 осіб; летальних випадків – 58; одужало – 1 557 осіб; здійснено тестувань за добу – 37 399 (зокрема методом ПЛР – 19 616, методом ІФА – 4 697, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 086).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 304 456 осіб; одужало – 1 146 073 особи; летальних випадків – 25 103; проведено ПЛР-тестувань – 6 700 971.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (618), Вінницькій (482), Житомирській (365), Чернівецькій (320), та Закарпатській (281) областях.