За добу в Україні зафіксовано 3 143 нових випадків захворювання на COVID-19

3 143 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 182 дитини та 179 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 915 осіб; летальних випадків – 150; одужало – 6 189 осіб; здійснено тестувань за добу – 39 401 (зокрема методом ПЛР – 18 948, методом ІФА – 11 339, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9114).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 276 618 осіб; одужало – 1 122 968 осіб; летальних випадків – 24 542; проведено ПЛР-тестувань – 6 570 806.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (621), Чернівецькій (343), м. Київ (308), Вінницькій (210) та Закарпатській (204) областях.