Навіщо Україні малоефективна китайська вакцина

Створена китайською компанією Sinovac Biotech вакцина від COVID-19, за результатами тестування, в якому брали участь 12 тисяч добровольців, виявила ефективність лише у 50 відсотків. Ці результати зафіксували під час випробувань, проведених в Бразилії, - пише The Wall Street Journal.

Тестування вакцини в Бразилії - це перше повністю завершене випробування за межами Китаю. Минулого тижня бразильський інститут Butantan, який проводив дослідження, оголосив про те, що ефективність вакцини досягає 78 відсотків. Однак у відповідь на критику бразильських вчених, які звинуватили інститут у введенні громадськості в оману, уточнив, що з початкових даних були виключені випадки захворювань «дуже слабкою формою» COVID-19.

Як зазначає WSJ, вакцину Sinovac висловили бажання отримати країни, серед яких і Україна, що не мають коштів для масштабної закупівлі вакцин західного виробництва, які демонструють значно більш високу ефективність. Бразилія замовила 100 мільйонів доз китайської вакцини. Переговори про закупівлі ведуть ще сім латиноамериканських країн.