6,5 тисячі хворих за добу

Якщо вірити статистиці, 6 409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 187 дітей та 367 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 2 564 особи; летальних випадків – 195; одужало – 14 503 особи; здійснено тестувань за добу – 59 931 (зокрема методом ПЛР – 35 678, методом ІФА – 24 253).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 130 839 осіб; одужало – 826 871 особа; летальних випадків – 20 214; проведено ПЛР-тестувань – 5 841 502.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (906), Запорізькій (529), Харківській (521), Одеській (513) та Полтавській (356) областях.