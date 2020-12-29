Майже сім тисяч нових хворих на COVID-19

6 988 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 324 дитини та 337 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 1 298 осіб; летальних випадків – 232; одужало – 16 106 осіб; здійснено тестувань за добу – 43 585 (зокрема методом ПЛР – 25 965, методом ІФА – 17 620).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 037 362 особи; одужало – 681 835 осіб; етальних випадків – 18 081; проведено ПЛР-тестувань – 5 511 179.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях. Такі дані озвучив міністр МОЗ України Максим Степанов.