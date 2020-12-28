Названо сім симптомів коронавіруса, на які потрібно звернути особливу ​​увагу

Вчені з Королівського коледжу Лондона назвали сім симптомів коронавіруса, на які варто звернути особливу увагу. Про це повідомляє Daily Express.

Фахівці розповіли, що, крім трьох «класичних» симптомів віруса таких, як лихоманка, кашель, втрата смаку та нюху, є ще кілька ознак захворювання. Вони порадили особливу увагу приділити головному болю, слабкості, втраті апетиту, болю в м'язах, діареї, сплутаності свідомості і висипу на шкірі. При цьому експерти відзначили, що у кожного п'ятого пацієнта лікарі не зафіксували «класичних» ознак захворювання. Вони підкреслили, що при прояві будь-якого з цих симптомів слід самоізолюватись і якомога швидше пройти тест.