Статистика: збільшили кількість тестувань, відразу збільшилось число хворих

8 513 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 415 дітей та 368 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 1 318 осіб; летальних випадків – 232; одужало – 14 020 осіб; здійснено тестувань за добу – 46 696 (зокрема методом ПЛР – 26 341, методом ІФА – 20 355).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 979 506 осіб; одужало – 600 288 осіб; летальних випадків – 16 897; проведено ПЛР-тестувань – 5 307 601.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях. Дану інформацію озвучив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.