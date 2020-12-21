За минулу добу кількість тестувань на COVID зменшили у три рази

6 545 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 292 дитини та 236 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 1 766 осіб; летальних випадків – 80; одужало – 5 106 осіб; здійснено тестувань за добу – 26 839 (зокрема методом ПЛР – 22 149, методом ІФА – 4 690).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 970 993 особи; одужало – 586 268 осіб; летальних випадків – 16 665; проведено ПЛР-тестувань – 5 303 103.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях. Такі дані озвучив міністр МОЗ Максим Степанов.