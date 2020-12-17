Перелік хвороб, на які може відреагувати "швидка"

Кабмін встановив нові критерії для оцінювання поганого самопочуття залежно від стану.

Нові критерії набудуть чинності 1 січня 2021 року, йдеться на сайті МОЗ, а до цього часу можна викликати швидку за старими правилами.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, постанова має оптимізувати роботу екстреної допомоги

"Це дасть можливість знизити рівень смертності, адже встановлюється пріоритет для пацієнтів із критичним станом. Норматив прибуття медичних бригад у такому випадку має становити 10 хвилин із моменту надходження звернення до диспетчера", - заявив Шмигаль.

Кабмін поділив звернення українців до швидкої на чотири критерії залежно від стану пацієнта:

критичні

екстрені

неекстрені

непрофільні

Диспетчер прийому виклику оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф має визначити стан пацієнта та обставини.

Якщо стан критичний - норматив прибуття становить 10 хвилин з моменту надходження звернення до диспетчера.

Якщо звернення належить до категорії екстрених - то доведеться чекати 20 хвилин.

При форс-мажорах швидка може запізнюватися на критичні випадки не більше ніж у 25% випадків. При викликах до екстрених пацієнтів допускається перевищення нормативу, але не більше ніж у 15% випадків.

Критичний стан:

відсутність дихання, неефективне дихання або ознаки масивної кровотечі чи крововтрати;

усі види травм, ураження струмом, блискавкою тощо, інтоксикація та отруєння, гострі хронічні захворювання.

втрата свідомості

Екстрений стан ( стан, що несе загрозу життю та здоров'ю):

порушення свідомості;

ознака кровотечі;

ознака гострого коронарного синдрому;

ознака гострого мозкового інсульту;

розлади дихання;

Неекстрений - (стан хворого не є невідкладним, але потребує оцінювання стану здоров'я):

Спочатку такому пацієнту диспетчер рекомендує звернутися до лікаря, що надає первинну медичну допомогу, з яким укладено декларацію, або до найближчого відділення екстреної медичної допомоги.

Таке звернення може бути передано до чергового центру первинної медико-санітарної допомоги. У разі відсутності такої можливості – диспетчер напрямку направляє до пацієнта бригаду швидкої, що не виконує критичні або екстрені виклики.

Непрофільні звернення (хворий не потребує оцінювання стану на місці).

Диспетчер рекомендує звернутися до лікаря, що надає первинну медичну допомогу, з яким укладено декларацію. У разі потреби відповідальним медичним працівником має бути надано дистанційну консультацію.