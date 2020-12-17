Зменшення кількості тестувань не знижує статистику захворювань

12 047 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 594 дитини та 535 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 2 997 осіб; летальних випадків – 252; одужало – 12 939 осіб; здійснено тестувань за добу – 65 561 (зокрема методом ПЛР – 41 733, методом ІФА – 23 828).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 931 751 особа; одужало – 548 356 осіб; летальних випадків – 15 996; проведено ПЛР-тестувань – 5 167 122.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 512), Одеській (1 064), Запорізькій (858), Київській (626) та Чернігівській (587) областях.