На 12 грудня зафіксовано 12 811 нових випадків захворювання га COVID-19

12 811 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 593 дитини та 572 медпрацівники.

Також за минулу добу госпіталізовано – 3 001 особа; летальних випадків – 243; одужало – 13 653 особи; здійснено тестувань за добу – 61 571 (зокрема методом ПЛР – 40 967, методом ІФА – 20 604).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 885 039 осіб; одужало – 494 001 особа; летальних випадків – 14 998; проведено ПЛР-тестувань – 4 998 266.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 696), Одеській (1 357), Запорізькій (807), Київській (785) та Львівській (721) областях.

Зазначимо, останнім часом фіксується зниження кількості тестувань, що не дає правдивої картини щодо реального захворювання на коронавірус в Україні.