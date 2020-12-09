В Україні за минулу добу 12 585 нових випадків хвороби на COVID-19

12 585 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 654 дитини та 682 медпрацівники, - інформує міністр МОЗ Максим Степанов.

Також за минулу добу госпіталізовано – 1 281 особа; летальних випадків – 276; одужало – 14 554 особи; здійснено тестувань за добу – 58 271 (зокрема методом ПЛР – 37 822, методом ІФА – 20 449).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 845 343 особи; одужало – 451 118 осіб; летальних випадків – 14 204; проведено ПЛР-тестувань – 4 876 501.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях.