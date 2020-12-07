В Україні кількість хворих на COVID-19 пропорційно залежить від кількості проведених тестів

Щоденно міністр Степанов на своїй сторінці у Фейсбук інформує українців про кількість хворих, померлих, активних та тих, хто одужав, зокрема у розрізі областей.

Сьогодні, приміром, ця статистика виглядає так: станом на 7 грудня 2020 року виявлено 8 641 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За минулу добу госпіталізовано – 1 037 осіб; летальних випадків – 145; одужало – 5 123 особи; здійснено тестувань за добу – 33 502 (зокрема методом ПЛР – 27 881, методом ІФА – 5 621).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 526), Дніпропетровській (960), Одеській (662), Київській (635) та Сумській (477) областях.

А тепер щодо того, наскільки кількість хворих залежить від кількості тестувань.

Цифри взяті зі звіту міністра Степанова:

7 грудня: проведено тестувань - 33 502, виявлено хворих - 8 641;

6 грудня: проведено тестувань - 42 096, хворих – 11590;

5 грудня: тестувань - 67 533, хворих – 13 825;

4 грудня: тестувань – 74 880, виявлено хворих – 15 131;

3 грудня: тестувань – 72678, виявлено хворих – 14496;

2 грудня: тестувань - 67 626, виявлено хворих – 13 141;

1 грудня: тестувань – 62 327, хворих – 12 498

В листопаді та сама картина.

Тому, якщо орієнтуватись на дані міністра і на ту інформацію, що він озвучує, напрошується висновок: ніхто в Україні не знає, яка насправді ситуація з захворюванням на COVID-19. Виглядає так: якщо треба вводити карантин, збільшують кількість тестувань, відповідно збільшується кількість хворих, Якщо треба відкласти локдаун – робимо менше тестів і не показуємо реальної картини.