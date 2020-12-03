Британія попереду всіх у розробці вакцин

Велика Британія – перша країна, яка затвердила вакцину проти COVID-19, розроблену фармацевтичними компаніями Pfizer та BioNTech. Вакцина є однією з декількох, які продемонстрували свою високу ефективність у запобіганні вірусу під час масштабних випробувань. Британія готується розпочати розподіл близько 800 000 доз уже наступного тижня. Головний пріоритет отримають медичні працівники та вразливі верстви населення, інформує Радіо Свобода.