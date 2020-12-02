Кількість хворих на коронавірус трішки менше від кількості тих, хто одужав

13 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 744 дитини та 579 медпрацівників, інформує міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також за минулу добу госпіталізовано – 1 447 осіб; летальних випадків – 169; одужало – 13 882 особи; здійснено тестувань за добу – 67 626 (зокрема методом ПЛР – 44 445, методом ІФА – 23 181).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 758 264 особи; одужало – 369 054 особи; летальних випадків – 12 717; проведено ПЛР-тестувань – 4 607 034.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 735), Одеській (1 147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях.