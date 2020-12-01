За добу 12,5 тисячі хворих

12 498 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 1 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 586 дітей та 646 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 1 470 осіб; летальних випадків – 221; одужало – 10 023 особи; здійснено тестувань за добу – 62 327 (зокрема методом ПЛР – 33 817, методом ІФА – 28 510).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 745 123 особи; одужало – 355 172 особи; летальних випадків – 12 548; проведено ПЛР-тестувань – 4 562 589.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях.