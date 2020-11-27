І знову антирекорд захворювання на COVID-19
Україна встановила новий антирекорд по захворюванню на коронавірус.
Станом на 27 листопада в Україні зафіксовано 16 218 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 666 дітей та 655 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано – 2 069 осіб; летальних випадків – 192; одужало – 8 843 особи; здійснено тестувань за добу – 72 789 (зокрема методом ПЛР – 46 005, методом ІФА – 26 784), повідомив на своїй сторінці у Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За весь час пандемії в Україні: захворіло – 693 407 осіб; одужало – 326 238 осіб; летальних випадків – 11 909; проведено ПЛР-тестувань – 4 419 791.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 773), м. Київ (1 520), Запорізькій (1 003), Київській (994) та Одеській (966) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 65 539 випадків;
Вінницька область – 16 710 випадків;
Волинська область – 23 273 випадки;
Дніпропетровська область – 34 888 випадків;
Донецька область – 21 786 випадків;
Житомирська область – 28 481 випадок;
Закарпатська область – 22 748 випадків;
Запорізька область – 28 229 випадків;
Івано-Франківська область – 34 696 випадків;
Київська область – 35 235 випадків;
Кіровоградська область – 4 824 випадки;
Луганська область – 6 061 випадок;
Львівська область – 44 509 випадків;
Миколаївська область – 17 167 випадків;
Одеська область – 41 501 випадок;
Полтавська область – 20 701 випадок;
Рівненська область – 29 875 випадків;
Сумська область – 26 590 випадків;
Тернопільська область – 27 050 випадків;
Харківська область – 54 028 випадків;
Херсонська область – 9 633 випадки;
Хмельницька область – 28 350 випадків;
Черкаська область – 21 402 випадки;
Чернівецька область – 33 018 випадків;
Чернігівська область – 17 113 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За словами Степанова, ти прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук.