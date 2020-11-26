В Україні зафіксовано новий антирекорд захворювання на COVID-19

В Україні зафіксовано новий антирекорд захворювання на COVID-19

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ.

Джерело: Відомості

За минулу добу, 25 листопада, в Україні захворіло на коронавірус 15331 особа.  Серед них  активних – 5489, госпіталізовано 1955 осіб, одужало – 9617, померло – 225 осіб. Зокрема захворіло 659 дітей та 606 медпрацівників. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За весь час пандемії в Україні захворіло 677189 оіб, одужало- 317395, летальних випадків – 11717.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 399), Дніпропетровській (1 254), Київській (979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях.

Читайте в рубриці

Всі новини рубрики

Стрічка новин

Loading...