В Україні зафіксовано новий антирекорд захворювання на COVID-19

За минулу добу, 25 листопада, в Україні захворіло на коронавірус 15331 особа. Серед них активних – 5489, госпіталізовано 1955 осіб, одужало – 9617, померло – 225 осіб. Зокрема захворіло 659 дітей та 606 медпрацівників. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За весь час пандемії в Україні захворіло 677189 оіб, одужало- 317395, летальних випадків – 11717.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 399), Дніпропетровській (1 254), Київській (979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях.