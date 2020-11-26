Как лечить паротит у детей — чем лечить свинку

Эпидемический паротит — инфекционное заболевание, которое вызывается определенными вирусами. Болезнь передается от одного человека к другому воздушно-капельным путем. Народное название — свинка. Первичная симптоматика обычно неспецифична — повышение температуры тела, общая слабость, головная боль. Спустя примерно сутки от момента заражения наблюдается увеличение в размерах околоушной слюнной железы. Считается, что свинка — детская болезнь, но ей подвержены и взрослые. В этом случае повышается риск осложнений. Родители часто интересуются, что такое свинка у детей: симптомы и лечение рассмотрим детальнее. Получить больше информации о свинке можно из статьи про то как лечить паротит у детей.

Амбулаторное лечение паротита у детей разных возрастов

Лечение паротита дома допустимо при легкой и среднетяжелой форме, а также при изолированном поражении слюнных желез.

Для минимизации риска возможных осложнений маленький пациент должен соблюдать постельный режим, пока наблюдается лихорадка. Это особенно важно для мальчиков возрастом 10-12 лет - физические нагрузки повышают риск развития орхита.

Рекомендуется полоскать ротоглотку 4-6 раз в день теплой кипяченой водой, отварами трав, антисептическими растворами.

При поражении слюнных желез процесс переваривания пищи оказывается нарушенным, так как малышу сложно глотать и открывать рот, это усиливает болевые ощущения. Так что эпид паротит лечения требует тщательного, в т. ч. и соблюдения специальной диеты. В первые дни заболевания рекомендована пища в полужидком и жидком состояниях. Питье должно быть обильным. Если у ребенка поставлен диагноз панкреатит, то рекомендована диета №5.

Если диагностирована свинка, чем лечить ее дома? Рекомендованы симптоматические препараты — антигистаминные, жаропонижающие, витамины. На зону слюнных желез показано сухое тепло.

Эпидпаротит: лечение в условиях стационара

Что делать, если свинка протекает в тяжелой форме? Как лечить паротит у детей в таких случаях?

Госпитализация при свинке показана в следующих ситуациях:

тяжелое протекание заболевания — температура тела 39-40 градусов, ярко выраженная интоксикация, явная возбужденность или вялость, потеря сознания;

наличие хронических или острых сопутствующих болезней;

поражение других железистых органов — поджелудочной железы, яичек.

В стационаре ребенка с паротитом помещают в бокс или специализированное отделение. Рекомендован постельный режим при изолированном поражении слюнных желез — 1 неделя, орхите — 10 дней, менингите — 2 недели.

Терапия свинки у детей преимущественно симптоматическая. Проводится оральное дезинтоксикационное лечение с помощью глюкозо-солевых растворов. Няньковский С. Л., являющийся профессором в области педиатрии в Львовском национальном медицинском университете, утверждает: «Жаропонижающие показаны при температуре тела выше 38,5 градусов. Лучше первыми использовать препараты с парацетамолом в качестве основного действующего вещества».

Если поражены железистые органы, терапия включает:

Орхит. Необходимо носить суспензорий в период острой формы болезни. Кортикостероиды вводят парентерально на протяжении 3-4 дней. На мошонку допустимо прикладывание холодных компрессов. Панкреатит. В первые сутки показан голод, далее — щадящая диета. Допустим короткий курс ферментов для улучшения работы пищеварительного тракта. По показаниям осуществляется ввод препаратов парентерально. Менингит (или подозрение на него). Проводится люмбальная пункция. При подтвержденном диагнозе назначается интенсивная терапия, позволяющая скорректировать метаболические нарушения, устранить отек мозга.

Если вы подозреваете, что у вашего ребенка паротит, лечение у детей должно быть незамедлительным и под контролем грамотного врача. Самолечение запрещено, так как оно может спровоцировать осложнения. О том, как протекает и как правильно лечить другие заболевания, вызванные вирусами, читайте в разделе «Детские инфекции».