Как лечить паротит у детей — чем лечить свинку
Свинка — детская болезнь, но ей подвержены и взрослые.
Эпидемический паротит — инфекционное заболевание, которое вызывается определенными вирусами. Болезнь передается от одного человека к другому воздушно-капельным путем. Народное название — свинка. Первичная симптоматика обычно неспецифична — повышение температуры тела, общая слабость, головная боль. Спустя примерно сутки от момента заражения наблюдается увеличение в размерах околоушной слюнной железы. Считается, что свинка — детская болезнь, но ей подвержены и взрослые. В этом случае повышается риск осложнений. Родители часто интересуются, что такое свинка у детей: симптомы и лечение рассмотрим детальнее. Получить больше информации о свинке можно из статьи про то как лечить паротит у детей.
Амбулаторное лечение паротита у детей разных возрастов
Лечение паротита дома допустимо при легкой и среднетяжелой форме, а также при изолированном поражении слюнных желез.
Для минимизации риска возможных осложнений маленький пациент должен соблюдать постельный режим, пока наблюдается лихорадка. Это особенно важно для мальчиков возрастом 10-12 лет - физические нагрузки повышают риск развития орхита.
Рекомендуется полоскать ротоглотку 4-6 раз в день теплой кипяченой водой, отварами трав, антисептическими растворами.
При поражении слюнных желез процесс переваривания пищи оказывается нарушенным, так как малышу сложно глотать и открывать рот, это усиливает болевые ощущения. Так что эпид паротит лечения требует тщательного, в т. ч. и соблюдения специальной диеты. В первые дни заболевания рекомендована пища в полужидком и жидком состояниях. Питье должно быть обильным. Если у ребенка поставлен диагноз панкреатит, то рекомендована диета №5.
Если диагностирована свинка, чем лечить ее дома? Рекомендованы симптоматические препараты — антигистаминные, жаропонижающие, витамины. На зону слюнных желез показано сухое тепло.
Эпидпаротит: лечение в условиях стационара
Что делать, если свинка протекает в тяжелой форме? Как лечить паротит у детей в таких случаях?
Госпитализация при свинке показана в следующих ситуациях:
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тяжелое протекание заболевания — температура тела 39-40 градусов, ярко выраженная интоксикация, явная возбужденность или вялость, потеря сознания;
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наличие хронических или острых сопутствующих болезней;
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поражение других железистых органов — поджелудочной железы, яичек.
В стационаре ребенка с паротитом помещают в бокс или специализированное отделение. Рекомендован постельный режим при изолированном поражении слюнных желез — 1 неделя, орхите — 10 дней, менингите — 2 недели.
Терапия свинки у детей преимущественно симптоматическая. Проводится оральное дезинтоксикационное лечение с помощью глюкозо-солевых растворов. Няньковский С. Л., являющийся профессором в области педиатрии в Львовском национальном медицинском университете, утверждает: «Жаропонижающие показаны при температуре тела выше 38,5 градусов. Лучше первыми использовать препараты с парацетамолом в качестве основного действующего вещества».
Если поражены железистые органы, терапия включает:
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Орхит. Необходимо носить суспензорий в период острой формы болезни. Кортикостероиды вводят парентерально на протяжении 3-4 дней. На мошонку допустимо прикладывание холодных компрессов.
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Панкреатит. В первые сутки показан голод, далее — щадящая диета. Допустим короткий курс ферментов для улучшения работы пищеварительного тракта. По показаниям осуществляется ввод препаратов парентерально.
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Менингит (или подозрение на него). Проводится люмбальная пункция. При подтвержденном диагнозе назначается интенсивная терапия, позволяющая скорректировать метаболические нарушения, устранить отек мозга.
Если вы подозреваете, что у вашего ребенка паротит, лечение у детей должно быть незамедлительным и под контролем грамотного врача. Самолечение запрещено, так как оно может спровоцировать осложнения. О том, как протекает и как правильно лечить другие заболевания, вызванные вирусами, читайте в разделе «Детские инфекции».