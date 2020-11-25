Україна в трійці європейських країн по захворюванню на COVID-19

За останню добу, 24 листопада, в Україні зафіксовано 13882 нових випадки захворювання на коронавірус. Серед них активних – 5233, одужало – 8420, померло – 229.

Якщо загалом говорити про кількість хворих з початку епідемії, то ця цифра складає 661858, одужало за цей час 307778 осіб і померло 11492.

За останніми даними, сьогодні Україна ввійшла в трійку європейських країн по захворюванню на COVID. Польща, Британія, Франція, де недавно фіксувалась більша кількість хворих, опинились позаду нашої держави. Більше випадків продовжують реєструвати в Німеччині, Італії, Росії, Бразилії, Індії та США.