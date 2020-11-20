Молодь теж важко переносить коронавірус

"Якщо ще влітку, я сам говорив, що для молодих людей Covid-19 не страшний, тому що молодь в більшості випадків переносить хворобу легко і не потребує госпіталізації, то тепер впевнено можу сказати, що це не так. Молоді люди навіть без супутньої патології мають тяжкий перебіг Covid-19 і летальність в тому числі ", - повідомив Сергій Дубров.

Сьогодні коронавірус однаково сильно вражає як молодих людей, так і людей похилого віку. Чому вірус так змінив свою тактику, медики пояснити не можуть.