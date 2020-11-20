В Україні хворих на коронавірус перевалило за 14 тисяч на добу

За останню добу, 19 листопада, зафіксовано 14575 хворих на коронавірус. Серед них 6501 активних випадків. Вилікувалось - 7845, померло - 229 осіб.

Такий антирекорд спостерігається в Україні другий день поспіль. Найбільше хворих за останню добу виявлено у м. Київ (1 391), Дніпропетровській (1 174), Київській (1 080), Хмельницькій (805) та Сумській (748) областях.

Якщо брати загальну кількість хворих по областях, то на сьогоднішній день лідирують Харківська та Львівська області, де відповідно зафіксовано 49618 та 39229 хворих на COVID-19.