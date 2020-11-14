Новий український препарат здатен полегшити хід коронавірусної хвороби
Українська фармацевтична компанія завершила клінічні випробування препарату "Біовен" для лікування пневмонії.
Українська фармацевтична компанія завершила клінічні випробування препарату "Біовен" для лікування пневмонії, викликаної вірусом SARS-CoV-2. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова ради директорів компанії "Біофарма" Костянтин Єфименко.
"Завершені клінічні випробування нашого препарату "Біовен" (імуноглобулін). Клінічні дослідження розпочаті в травні, рандомізовані 66 пацієнтів з тяжким перебігом хвороби, до дослідження залучено дев'ять баз. Дослідження завершено в жовтні", - написав він.
За словами Єфименка, використання "Біовену" в комплексній терапії пневмонії, викликаної коронавірусом, в порівнянні зі стандартною терапією, дозволяє досягти статистично достовірних переваг. Зокрема, скорочення летальності - в чотири рази (з 23,6% до 6,25%), скорочення середнього часу до настання поліпшення - з дев'яти до п'яти днів, скорочення часу необхідності в госпіталізації в умовах стаціонару - на три-п'ять днів.
Керівник компанії зазначив, що на сьогоднішній день у світі триває 18 клінічних досліджень імуноглобуліну. Всі вони розпочаті глобальними міжнародними компаніями, переважно в США і Західній Європі.
За даними Єфименка, вчора "Біовен" був включений до протоколу лікування Covid-19.