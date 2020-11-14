Новий український препарат здатен полегшити хід коронавірусної хвороби

Українська фармацевтична компанія завершила клінічні випробування препарату "Біовен" для лікування пневмонії, викликаної вірусом SARS-CoV-2. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова ради директорів компанії "Біофарма" Костянтин Єфименко.

"Завершені клінічні випробування нашого препарату "Біовен" (імуноглобулін). Клінічні дослідження розпочаті в травні, рандомізовані 66 пацієнтів з тяжким перебігом хвороби, до дослідження залучено дев'ять баз. Дослідження завершено в жовтні", - написав він.

За словами Єфименка, використання "Біовену" в комплексній терапії пневмонії, викликаної коронавірусом, в порівнянні зі стандартною терапією, дозволяє досягти статистично достовірних переваг. Зокрема, скорочення летальності - в чотири рази (з 23,6% до 6,25%), скорочення середнього часу до настання поліпшення - з дев'яти до п'яти днів, скорочення часу необхідності в госпіталізації в умовах стаціонару - на три-п'ять днів.

Керівник компанії зазначив, що на сьогоднішній день у світі триває 18 клінічних досліджень імуноглобуліну. Всі вони розпочаті глобальними міжнародними компаніями, переважно в США і Західній Європі.

За даними Єфименка, вчора "Біовен" був включений до протоколу лікування Covid-19.