Ляшко: порушників карантинних заходів штрафуватимуть одразу на місці

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що українців, які порушують карантинні заходи, почнуть штрафувати відразу на місці. Відповідний законопроект вже подано на сесію ВРУ. Про це Ляшко заявив в ефірі ток-шоу "Голос народу" на телеканалі "112 Україна".

"На порядку денному наступної сесії ВРУ є законопроект, який дозволить Національній поліції України складати протокол і штрафувати вже відразу на місці порушника", - сказав Ляшко.

Крім того, головний санітарний лікар країни зазначив, що носіння маски не шкодить здоров'ю людини.

"Нещодавно було опубліковано глобальне дослідження, яке показало позитиви і негативи від носіння маски. Про те, що ми говоримо, що носіння маски може зменшувати кількість або концентрацію кисню в крові - це було доведено, що це неправда, це фейк", - зазначив він.

Ляшко додав, що якщо маска якісна, допущена на виробництво і є доведеним засобом індивідуального захисту, то вона не шкодить здоров'ю, а захищає.