Новий тип коронавірусу, виявлений у Норвегії, легко передається на відстані

У Норвегії виявлено нову мутацію коронавірусу SARS-CoV-2, яка раніше не зустрічалися в країні - заразитися нею легше, ніж звичайною формою. Про це газеті Verdens Gang повідомила головний лікар муніципалітету Тронхейма Туве Ресстад.

"За попередніми оцінками, це новий варіант вірусу, який міністерство охорони здоров'я раніше не зустрічало в Норвегії", - сказала Ресстад.

Саме з новою мутацією вірусу пов'язують спалах захворювання в місті Тронхейм. Тут новий тип коронавірусу був виявлений з 16 по 18 жовтня у восьми місцевих жителів.

За словами вчених, мутований вірус наразі називається M439K і належить до генетичної підгрупи коронавірусу під назвою B. 1.5. Поверхня його білка відрізняється від звичайного вірусу SARS-CoV-2. У нього коротші шипи - вирости, за допомогою яких вірус прикріплюється до клітини і заражає її. Новий тип коронавірусу може легко зв'язуватися з клітинами в організмі.

Особливістю цієї мутації коронавірусу вірусу також є його більш високий ступінь передачі: щоб ним заразитися, людям не потрібно перебувати в тісному контакті.

На початку жовтня повідомлялося, що британські вчені з Інституту Френсіса Крика виявили небезпечну мутацію коронавірусу, яка полегшує його потрапляння в організм людини. Віруси можуть трансформуватися в десять різних форм для захисту від розпізнавання антитіл. У лабораторних умовах вони можуть змінитися всього за хвилину, хоча в звичайних умовах мутації відбуваються набагато повільніше. Експерти пояснили, що ані грип, ні ВІЛ не мають такого складного механізму проникнення в організм, як коронавірус.