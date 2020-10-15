За останню добу в Україні нових п’ять тисяч хворих на коронавірус

За останню добу, 14 жовтня, в Україні захворіло 5062 особи. З них 4038 випадків активних. Одужала 951 людина. Померло 73. Найгірша ситуація в Харківській та Львівській областях. Там відповідно 26262 та 23474. За ними йдуть Київська, Миколаївська, Тернопільська, Чернівецька, Івано-Франківська та Рівненська.

Лідерами антирейтингу сереж країн є Індія, США, Бразилія, Франція та Велика Британія. Також різко зросло число хворих в Іспанії, Росії, Чехії, Бельгії. Україна за числом нових заражень опинилась на 16 позиції серед інших країн, за кількістю жертв – на 14-ій.