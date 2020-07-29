В Україні за минулу добу понад тисячу хворих на COVID-19

За добу 28 липня в Україні 1 022 особам діагностували захворювання на COVID-19, 21 людина померла, 650 одужало.

Як і раніше антирекорди б'ють у Львівській області (149), Києві (132) та в Івано-Франківській області (118).

Нагадаємо, за час пандемії в Україні було виявлено 67 597 випадків коронавірусної хвороби, з них 1 650 – летальні, 37 394 – успішно одужали. Станом на 29 липня хворіють 28 553 особи.