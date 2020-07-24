За добу майже тисяча нових захворювань на коронавірус

За добу 23 липня коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні діагностували у 972 осіб, одужали 886 хворих, померли 20.

Лідирує за кількістю хворих Львівщина. На сьогодні там зафіксовано 8588 випадків. Доганяє Київ - 7396 осіб. Більше п'яти тисяч осіб зареєстовано у Чернівецькій та Рівненській областях. Але там, порівняно з Львівщиною, найбільша кількість тих, хто одужав.

За весь час пандемії коронавірус в Україні виявили у 62 823 осіб, із них 34 886 вже одужали, а 1 571 хворий помер. Зараз на COVID-19 у країні хворіє 26 366 людей.