Кількість захворювань на коронавірус в Україні другий день підряд знижується
На ранок 7 липня кількість хворих склала 564 особи.
Станом на 7 липня в Україні зареєстровано 564 хворих на коронавірус. Найбільше випадків інфікування виявили у Львівській, Закарпатській областях та Києві.
Про це заявив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу.
За минулу добу померла 21 людина, за весь період карантину - 128.
Загалом в країні 49 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
У розрізі областей це виглядає так:
Вінницька область - 1979 випадків;
Волинська область - 2788 випадків;
Дніпропетровська область - 1116 випадків;
Донецька область - 686 випадків;
Житомирська область - 1469 випадків;
Закарпатська область - 3458 випадків;
Запорізька область - 598 випадків;
Івано-Франківська область - 2744 випадки;
Кіровоградська область - 663 випадки;
м. Київ - 5665 випадків;
Київська область - 2809 випадків;
Львівська область - 6445 випадків;
Луганська область - 85 випадків;
Миколаївська область - 461 випадок;
Одеська область - 1919 випадків;
Полтавська область - 325 випадків;
Рівненська область - 4228 випадків;
Сумська область - 321 випадок;
Тернопільська область - 2108 випадків;
Харківська область - 2416 випадків;
Херсонська область - 196 випадків;
Хмельницька область - 842 випадки;
Чернівецька область - 5032 випадки;
Черкаська область - 678 випадків;
Чернігівська область - 576 випадків.