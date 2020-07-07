Кількість захворювань на коронавірус в Україні другий день підряд знижується

Станом на 7 липня в Україні зареєстровано 564 хворих на коронавірус. Найбільше випадків інфікування виявили у Львівській, Закарпатській областях та Києві.

Про це заявив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу.

За минулу добу померла 21 людина, за весь період карантину - 128.

Загалом в країні 49 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

У розрізі областей це виглядає так:

Вінницька область - 1979 випадків;

Волинська область - 2788 випадків;

Дніпропетровська область - 1116 випадків;

Донецька область - 686 випадків;

Житомирська область - 1469 випадків;

Закарпатська область - 3458 випадків;

Запорізька область - 598 випадків;

Івано-Франківська область - 2744 випадки;

Кіровоградська область - 663 випадки;

м. Київ - 5665 випадків;

Київська область - 2809 випадків;

Львівська область - 6445 випадків;

Луганська область - 85 випадків;

Миколаївська область - 461 випадок;

Одеська область - 1919 випадків;

Полтавська область - 325 випадків;

Рівненська область - 4228 випадків;

Сумська область - 321 випадок;

Тернопільська область - 2108 випадків;

Харківська область - 2416 випадків;

Херсонська область - 196 випадків;

Хмельницька область - 842 випадки;

Чернівецька область - 5032 випадки;

Черкаська область - 678 випадків;

Чернігівська область - 576 випадків.